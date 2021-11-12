警方破獲大型毒咖啡包批發中心，查扣3931包咖啡包。（洪靖宜攝）

另外抓到一名蘇嫌持有PPK模擬槍和毒品。（洪靖宜攝）

破獲大型毒咖啡包批發中心！高雄市警方追查發現一販毒集團藏身左營區一間民宅內，趁著深夜攻堅，還有成員為了躲避查緝跑到頂樓，警方舉槍喝止，將該集團成員及背後年輕金主和來買毒者共6人一舉逮捕，並在現場查獲多達3931包的毒品咖啡包。

高雄市刑事警察大隊日前查獲3人販毒集團，共計查獲毒品咖啡包204包、毒品K他命31包等贓證物，經分析研判後指向背後有一犯罪集團指揮操縱，警方成立專案小組，經掌握該犯罪集團身分及藏匿處所後，9日前往左營區一間透天民宅攻堅搜索，還有人為了躲避查緝，跑到屋頂上，但被警方舉槍喝止，警方大喊：「別跑！趴下」

現場共查獲3931包毒品咖啡包、10包毒品愷他命、29顆一粒眠、現金新臺幣58萬1200元、點鈔機、犯案用車2輛、犯案用手機等贓證物。該民宅是毒品批發中心，研判過去可能是分裝場，不少來批貨和賣毒，俗稱「小蜜蜂」的毒販，開著行動販毒車來拿貨，因此趁著晚上人多時進行攻堅。

據了解，該集團的幕後金主是夏姓男子，高雄人、年僅23歲，事發後他就逃到鼓山區一間汽車旅館內躲藏，被逮後他但對於金錢來源不肯透漏，而現場負責人陳姓男子是被雇用來顧前顧後，以及負責顧倉庫的陳姓及胡姓男子，另外還有前來買毒的「小蜜蜂」何姓和蔡姓女子。一共6人被依違反毒品危害防制條例罪嫌移請高雄地檢署偵辦，最後夏姓金主、陳姓負責人及何男遭收押。據悉，該販毒集團也不排除和日前鼓山區汽車旅館1對小情侶暴斃案有關，檢警將持續追查。

警察局從11月1日起執行「同步肅槍及緝毒專案行動」，掃蕩持槍滋事、暴力討債等不法分子聚焦打擊；緝毒部分則針對毒品上游之咖啡包分裝廠及販賣毒品藥頭進行全面查緝，除了破獲破獲毒咖啡包批發中心，另外還查獲一名蘇姓嫌犯持有毒品及持有槍彈，經專案小組追查將人查緝到案，查扣PPK模擬槍、裝飾彈、彈頭、火藥、底火、槍械改造工具1批、 及毒品咖啡包等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例案移送高雄地方檢察署偵辦中。

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