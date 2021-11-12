後疫情餐飲熱潮引爆，東元餐飲集團旗下樂雅樂宣布與日本青森縣合作，以青森縣扇貝及蘋果為兩大主軸推出「原味食光 Farm to table」，強調食材從產地採收到熱騰騰料理上桌，品嚐到青森縣扇貝與蘋果的滋味，如同身歷於日本。青森縣知事更透過影片推廣與樂雅樂合作的餐點，希望在疫情後邀請消費者至日本青森縣遊訪。

樂雅樂餐廳表示眾多餐點中，除了經典牛排外，海鮮也深受老饕喜愛，這次嚴選日本青森縣扇貝做為主食材，被豐饒自然環境孕育成生，既新鮮又香濃的滋味。使用了讓美味不易流失的技術做加工處理，再現能在口中品嚐到大海的鮮美風味。

「青森扇貝黑松露奶油彩虹麵疙瘩」以大火快炒青森扇貝，搭配高級黑松露與濃郁風味大蒜提魚奶油醬汁，加入厚實Q彈口感的彩虹麵疙瘩，能充分品嚐到鮮美的青森扇貝，推薦給喜愛海鮮的饕客絕不容錯過。

青森縣富有「蘋果王國」的美名，擁有日本生產量的5成以上。四季分明且涼爽的氣候培育出美味的蘋果。為了保有高品質的蘋果，每一顆都是經過細心選果、檢查出貨。「青森蘋果提拉米蘇」以青森蘋果製成的蜜漬蘭姆葡萄蘋果餡，內層包含馬沙拉海綿蛋糕、馬茲卡彭起士、濃醇香緹與底部微甜微鹹的消化餅乾，最後撒上滿滿OREO巧克力碎脆，增添了層次口感、堆疊出豐富風味。以盒裝設計方式，不只能內用，外帶也相當方便。

樂雅樂也推出感恩節的雙人饗宴及烤雞禮盒，為了感謝疫情期間持續支持樂雅樂的顧客們，今年特別針對主餐及甜點豪華再升級，雙主餐分別為「喀什米爾烤半雞」及季節限定的「青森扇貝黑松露奶油彩虹麵疙瘩」，甜點則推出「青森蘋果提拉米蘇」，絕對是聚餐的好選擇。

樂雅樂表示，因疫情關係，逐漸改變消費者的飲食習慣，樂雅樂餐廳推出「烤雞禮盒」，內有兩款烤雞風味選擇(義式香草、喀什米爾)、多隆那肉醬彩虹麵疙瘩、青森蘋果提拉米蘇等餐點，適合多人分享；少人數則相當推薦「烤雞禮袋」，內有兩份半雞以及綜合蔬菜，在家輕鬆品嚐，感受濃厚佳節歡樂氣氛。