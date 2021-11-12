大陸《環球時報》12日報導，據稱加拿大即將出版的一本新書，將揭露孟晚舟案背後的大國角力、和加拿大政界為解決該案所做的努力。加拿大通訊社當地時間10日報導部分內容，披露了最終的轉機，出現在美國司法官員希望重新審查孟晚舟案，認為其他違反伊朗制裁（政策）的銀行和機構未受同樣待遇，美國史無前例對孟個人提起刑事訴訟，而不像其他案件那樣藉由民事起訴對付華為。

報導稱，該書作者為卡爾頓大學國際事務教授芬·漢普森和加通社記者邁克·布蘭奇菲爾德。加通社報導稱，2018年12月，加拿大應美國的要求在溫哥華國際機場拘留孟晚舟，並開展引渡程序。9天後，兩名加拿大人在中國被捕。2019年11月，加拿大前內閣部長艾倫·洛克率領前外交官、政治家和學者組成的代表團與中國官員會面，討論加中關係。中方人員抨擊加拿大是「美國的走狗」，洛克為加拿大「嚴格遵守法治」進行了有力的辯護。「但中國人對洛克的法治論點嗤之以鼻，指出加拿大《引渡法》明確授權司法部長隨時可停止引渡案件。」洛克和加拿大最高法院前法官路易士·艾伯致信加拿大政府，建議結束孟晚舟案件，從而消除兩名加拿大人獲得自由的障礙。但他們沒有得到政府的回信。

該書還透露，2021年7月，加拿大前總理穆隆尼與中國駐加拿大大使叢培武進行了「尖銳而坦率」的電話交談，建議中方「無條件釋放」兩名加拿大人，稱「這會讓中方獲得全世界的讚譽」。該建議被中方拒絕。

報導稱，最終的轉機出現在美國司法官員希望重新審查孟晚舟案，「雖然美國認為華為的做法是非法的，但人們越來越意識到，其他違反伊朗制裁的銀行和機構並沒有同樣的遭遇」，「一些批評者認為，美國對孟個人提起刑事訴訟，而不是像其他案件那樣通過民事訴訟針對華為，這是史無前例的」。美國最終在今年9月與孟晚舟一方談判達成協議，允許加拿大放棄對她的引渡程序。9月25日，孟晚舟乘坐中國政府包機回到中國。