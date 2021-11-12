95歲周姓老翁從台中市北屯區搭公車至南屯區，欲至外交部中部辦公室辦證件回大陸探親，但下車時不知道要往哪個方向，又因自己的鄉音重，四處詢問往來民眾均未獲回應，員警安撫老翁情緒，也應允老翁載送他至指定地點，老翁一抵達外交部中部辦公室門口時，興奮地直說，「對對對！就是這裡」，頻頻感謝員警的協助。

台中市政府第四分局大墩派出所警員李育萱、高慈青執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱南屯區公益路有一名老翁呆站在路口亟需協助。

員警到場後立即趨前關心老翁狀況，得知周姓老翁從北屯區搭公車至南屯區，欲至外交部中部辦公室辦證件回大陸探親，下車時不知道要往哪個方向。

周姓老翁向員警自稱係少校軍官退休人員，妻子3年前過世後，獨居於台中市北屯區，因已無親屬在台，非常想念遠在大陸的家屬，想趁有生之年再見一面，搭乘公車前往辦理相關證件。

但發現自己下錯站，想步行前往卻迷失方向，所幸遇到熱心員警協助載送完成心願。員警臨走前還不忘叮囑老翁回家搭乘公車路線，老翁拍胸脯保證並熱情地向員警行舉手禮道謝。

所長曾一峯表示，民眾在外遇到困難可適時向員警求助，警察將會盡其所能給予及時的關懷與協助，讓民眾感受警察的用心。