為推動智慧醫療發展，長庚醫院攜手國際科技大廠思科、英特爾、國眾電腦，四方合作共同打造「高速運算AI資訊中心」，今正式舉辦建置合作儀式，預計未來可提供相關實驗室高速運算需求，如醫療AI核心實驗室、基因醫學核心實驗室、幹細胞與轉譯癌症研究所、癌症基因體研究中心，加速提升長庚醫院智慧醫療的效能。

2018年長庚醫院成立「醫療人工智能核心實驗室」，為智慧醫療領域積極佈署，今年更進一步與思科、英特爾、國眾電腦強強聯手，打造「高速運算AI資訊中心」，以思科擅長ICT (資訊及通訊科技) 的軟硬體整合，改善運作效率及資訊安全防護；加上英特爾的核心運算能力優勢、國眾電腦軟硬體系統整合優勢，架構高速運算（HPC）環境。此次合作專案的重點採用搭載英特爾最新處理器之Cisco UCS伺服器，串連Cisco網路設備，搭配使用Cisco Workload Optimization Manager管理軟體，達到跨資料中心進行協調的資源決策，以最大程度優化效能或節省成本，能夠快速洞察應用軟體和資源的相依性與使用率，並藉由人工智慧與機器學習來評估正確的資源決策，即時而且持續不斷的進行分配和優化資源。

預計以5年7PB資料量分階段導入、建構高效能平行運算平台，發揮最大運算效能，協助長庚醫院處理巨量醫療數據資料的分析與判讀，進一步提升醫療品質。目前長庚醫院己經能夠快速訓練模型，並透過AI影像判讀，在1分鐘內揪出髖骨、骨盆腔骨折，預期在高速運算助力下，訓練與判讀效能將會再進一步提升。對於需要大量計算的蛋白質與基因體計算，也將能夠大幅提昇整體運算效能。

長庚醫院積極佈局智慧醫療，除了持續完善智慧醫院階段性任務，數位智慧化的精準醫療也是發展重點之一。在「高速運算AI資訊中心」運作之下，預計未來支援AI模型訓練將可有效利用HPC平台進行訓練，預計將至少可提升5倍的速度，在整體影像辨識的優化，更可以達到10倍。而支援蛋白質分子動力演算的優化，可快速達20倍。在基因定序的驗證效率上，可快至10倍，有望為長庚醫院在醫病與預防醫療方面帶來效能的突破。

長庚決策委員會主任委員暨院長程文俊表示，長庚醫院長期重視精準健康，智慧醫療。從全面病歷電子化，導入結構式病歷、通過HIMSS 7認證，支持醫療AI實驗室設立與運作，到設立體系高速運算中心，支援全體系在高效能運算的科學計算能力，具體表現本院追求卓越的努力。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，繼去年啟動「數位醫療加速計畫」，協助台灣醫界在面臨COVID-19疫情下的數位轉型，做到可近性、即時性、高效率，提高照護品質和減輕醫護人員負擔後，今年更進一步與台灣規模最大的醫療機構長庚醫院合作，打造「高速運算AI資訊中心」。運用思科擅長的軟硬體整合能力，透過模組與系統開發，發揮高速運算最大演算功能，協助生醫人工智慧開發、支援影像分析及大數據分析，期望能成為長庚醫院發展智慧醫療的堅強後盾。同時，醫療體系儲存大量機密個資，資安是極為重要的一環。思科的網路解決方案可支援未來發展所需的網路可視性與資安加密。

陳志惟表示，目前全球正積極發展智慧醫療，台灣擁有揚名世界的ICT產業，有享譽國際的醫療品質，發展智慧醫療具備強而有力的優勢也刻不容緩，思科期盼扮演整合的角色，一起帶動台灣智慧醫療朝前邁進。

英特爾公司在2020年全球疫情爆發初期、接受思科的邀請參與本合作專案。英特爾團隊成功向總部申請到「英特爾RISE科技計畫 （Intel RISE Technology Initiative）」的經費及全球產品與技術支援，與合作夥伴共同提供卓越的運算力、打造高效能、高可用性、高安全性的環境，滿足了近期和未來、對效能及人工智慧的要求，協助長庚醫院成立全球領先的「高速運算AI資訊中心」。

思科致力以各項解決方案支援政府與公共事業夥伴。一直以來思科透過全球項目「國家數位加速計畫（Country Digital Acceleration Program，CDA）」，與各級別政府合作，並肩推動科技發展。此次思科在台灣與長庚醫院合作，CDA的支持扮演著重要的角色。身為全球數位化科技領導者，思科會繼續以優異的解決方案，結合CDA的全球經驗，無縫適應各地社區的需求，進而為社會達到創新與改變的價值。