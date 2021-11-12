大陸官方媒體經濟日報12日發表評論文章稱，「元宇宙」應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。

文章指出，目前A股市場「元宇宙」概念股受到資金追捧，11月剛過去一旬，就有相關概念股票漲幅超過60％甚至80％。客觀來說，「元宇宙」概念確實畫了一張行業發展的「大餅」，可能帶來長期投資機會。

但反觀大陸國內被熱炒的「元宇宙」概念股，卻發現公司多為遊戲軟體公司，與國外互聯網公司的「元宇宙」概念相去甚遠。判斷行業的成長性，首先要看應用終端是否普及，能否建立虛擬和現實的聯繫，其次要有真實的內容建設和落地場景。

文章稱，當「元宇宙」終端產品的銷量提升，帶動終端廠商、代工廠需求提升；內容公司開始提供出其他具有社交屬性的內容產品；不斷有新技術和公司對「元宇宙」的各個組成部分進行優化時，這個行業才真正開始走向成熟。

文章又認為，「元宇宙」離進入尋常百姓家還很遙遠。過多的資金炒作題材概念，不利於資本市場健康發展。監管部門應密切關注市場動態、關注帳戶聯動、關注異常交易，依法依規嚴肅查處操縱市場行為，淨化市場生態。