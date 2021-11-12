日前台中一名18歲男大生不小心擦撞瑪莎拉蒂，遭張姓車主及其友人們圍毆命危，引起社會關注，張男雙親也在鏡頭前下跪為兒子道歉，引起網路正反兩派聲浪，有人不領情，也有人同情張男父母要承擔自己兒子的罪，對此，連千毅表示，他們下跪的舉動是有人在背後指點，一定有另打算盤。

連千毅在直播中提到張男家境優渥，但其父母現身鏡頭前卻不斷強調兒子「不是富二代」、「車子分期付款買的」，直言根本是在裝窮，他表示張男雙親雖然哭著下跪，卻隻字未提實際賠償金額，讓他實在看不下去，認為張男雙親只是在演戲博取同情。

連千毅指出，「你不就希望對方趕快願意和解，拿到和解書，讓自家孩子可以趕快交保？我們過來人了，律師一定跟你講『張爸爸張先生，你現在跪著都要爬進去！幹嘛？看能不能博得原諒，拿到和解書，金額只要可接受，和解書我馬上呈報檢察官，請求交保』。」

連千毅還加碼透露接下來的事情走向，張男父母會向檢察官承諾隨傳隨到，雙方和解之後就請求從輕發落，「因為我兒子喝醉，年少無知，對不對？」他坦言這些SOP都是律師教的，「你要跪要爬，和解書要拿到，記者做公正，要拍到，我事實就是有跪、有歉意。」