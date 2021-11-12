桃園市平鎮區1名母親疑似罹患產後情緒不穩，11日涉嫌以枕頭悶死2個月大孩子。父親回到家後發現此事，趕緊通報119送醫，孩子送醫搶救後仍回天乏術。警方則將母親依殺人罪嫌送辦，檢、警已經完成相驗，細節、死因仍須釐清。

警方調查，母親坦承男嬰遭自己動手悶死，但一再供稱，「我不知道自己為什麼會這樣做」，男嬰屍體經初步相驗並無外傷，初步排除遭虐可能。