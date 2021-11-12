桃園母涉用枕頭悶死2個月大男嬰 泣訴：不知道為何會這樣做 11:542021/11/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市平鎮區1名母親疑似罹患產後情緒不穩，11日涉嫌以枕頭悶死2個月大孩子，檢、警稍早完成相驗。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市平鎮區1名母親疑似罹患產後情緒不穩，11日涉嫌以枕頭悶死2個月大孩子。父親回到家後發現此事，趕緊通報119送醫，孩子送醫搶救後仍回天乏術。警方則將母親依殺人罪嫌送辦，檢、警已經完成相驗，細節、死因仍須釐清。 警方調查，母親坦承男嬰遭自己動手悶死，但一再供稱，「我不知道自己為什麼會這樣做」，男嬰屍體經初步相驗並無外傷，初步排除遭虐可能。 台中男情緒大暴走徒手砸車傷人 無辜民眾路過被拖下車痛毆 馬場町河濱公園驚見男浮屍 排除死者為弒母後台北橋墜河兇嫌 #悶死男嬰 #產後憂鬱 #情緒不穩 #枕頭悶死 #施虐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京東發布雙11最受台灣用戶歡迎品項 生活小物母嬰用品大賣 19:382021/11/11 兩岸 獨》起底瑪莎惡少 人稱「破許哥」混幫派 搞簽賭兼放高利貸 09:492021/11/12 社會 桃園市議會預算攻防綠營棄守 共15筆、近4000萬預算遭刪 19:222021/11/09 政治 老公常買保險套全用在老婆閨蜜身上 女兒驚覺發票有貓膩揪小三 08:342021/11/09 社會 圍毆大學生瑪莎拉蒂3惡煞函送後全落跑 台中警找到1人 15:212021/11/10 社會 孩子突然暴風抽高 先別太高興！不可忽視的四大警訊 06:232021/11/11 健康 莊人祥被譏智商不到70 張雅琴嗆柯文哲：我陪你重新驗 08:262021/11/09 政治 藝人白家綺急性膽囊炎 原來這些膽結石高風險因子她都有 04:432021/11/12 健康 頭條揭密》台海擦槍走火4場景 兩岸衝突可能成為美國開戰按鈕嗎？ 02:582021/11/11 政治 開卷書摘》面對脆弱的勇氣 賴佩霞：轉念不是「看開一點」而已 07:002021/11/11 健康 單親媽勒斃2幼子女稱「是99分媽媽」逆轉逃死改判無期徒刑 10:162021/11/11 社會 社會熱門新聞 百桂食品門市公告暫時停業 瑪莎富少爸不平：難道要我們去死 - 社會 獨》起底瑪莎惡少 人稱「破許哥」混幫派 搞簽賭兼放高利貸 - 社會 大學情侶啪啪遭錄音 學長PO網公審「50秒時射了」下場慘 - 社會 瑪莎拉蒂父代子道歉 聲明稿這3字激怒他：根本只想賺錢 - 社會 雞排妹怒槓陳沂 不爽電話被公布告她「個資法」結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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