瑪莎拉蒂惡少母赴醫院下跪道歉！ 摀臉淚崩求見宋媽媽

瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生致對方重傷昏迷事件延燒，主嫌張敦量是彰化食品業「百桂食品」小開，外界怒火轉向該企業，據悉百桂食品門市今（12日）突然拉下鐵門，並張貼公告寫暫停營業，但並未說明停業到何時；據ETtoday報導，張父在網民圍剿下也發聲回應，「難不成要叫父母去死？」他說網友謾罵對公司與父母都不公平，公司往後也難再經營下去，最壞打算就是收掉公司。

百桂食品遭網友抵制，Google評論湧入2.5萬則留言，評價目前僅剩1星，網友也從百桂官網尋找特約商店，要求全面下架百桂產品，包括四大超商、美廉社、家樂福也都中鏢，其中全聯因貨架上有百桂商品，成為主要目標，不少網友在全聯臉書粉專紛紛提出抵制要求，獲得超過萬名網友附議。

網友怒火燒至百桂食品，導致品牌聲望一落千丈，如今又再爆出該廠位在彰化的百坪工廠疑似違建，其中2間廠房位在「農業地」上。（翻攝自網路、資料照）

張父稍早回應，「難不成要叫父母去死？」他說網友謾罵對公司與父母都不公平，公司往後也難再經營下去，最壞打算就是收掉公司。（資料照）

百桂食品2000年5月經核准設立，產品類別食品製造業，在此事件後網路聲量一落千丈，Google評分狂跌，地址也不斷被竄改，被加上「雙十一買堅果送球棒」、「瑪莎職業棒球訓練所」，營業時間也被改為8點9分，揶揄張男是8+9；此外工廠也被網友起底，商品2度因標示不清違反《食安法》遭罰，甚至後方廠房疑似屬於農地違章工廠。