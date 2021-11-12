雙11光棍節剛過，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分析12星座單身的原因，白羊、獅子是因為標準過高，金牛、處女是因為過多堅持，雙子、天秤太難追，巨蟹、雙魚太沒安全感，天蠍、摩羯太過現實，射手、水瓶則是崇尚自由，不想脫單。

▍白羊、獅子

白羊和獅子擇偶時眼光真的太高了，內心有一套嚴格的標準，不達標就不心動，而且隨著年紀越來越大，他們心中的那一把尺就更難跨越，標準只會越來越高，不會降低。最後單身的時間也會越拉越長，畢竟別人介紹的人都不合胃口，但要自己去找又感到懶散。

▍金牛、處女

金牛和處女，面對感情以及婚姻，有很多別人看不懂的莫名堅持，或許今天這個對象條件不錯，但是偶爾說錯一次話，馬上就被他們從名單內移除，總之，他們堅持的原則只有自己知道，而且金牛和處女又是出名的固執，自己都過不了自己那關，當然也比較難脫單。

▍雙子、天秤

雙子和天秤桃花運旺，擇偶時很挑，在異性眼中非常難追，他們的難追其實有破解方法，當對方用人情壓力追求，他們可能會因為想給對方面子而答應，像是在一群朋友的面前公開示愛，加上他其實也不排斥你，那麽就可以提高成功機率。但如果交往後他們發現另一半不符合自己的標準，他們也是會果斷地甩掉錯的人。

▍巨蟹、雙魚

巨蟹和雙魚渴望擁有一段幸福長久的關係，只是看盡人情冷暖，加上自己被傷害過的經驗，以至於對感情越來越沒自信，即使是處在一段關係中，也很難全心全意相信對方。若是巨蟹和雙魚一直維持單身狀態，就是因為他們心中的恐懼大過對愛的渴望，心中渴望感情卻不敢真的付出，只能躲在自己安全的小殼裡不敢出來。

▍天蠍、摩羯

天蠍和摩羯事業心很重，由於肯努力，加上聰慧和運氣，往往能順利升職加薪，工作漸漸地填滿了自己的生活，沒時間經營感情。當然，對天蠍和摩羯而言，愛情能給的，遠不如自己從工作上獲得的成就感，也因此把愛情放一邊。另外，他們也可能打算先存一些錢，再談感情和婚姻。

▍射手、水瓶

射手和水瓶之所以單身，其實並非沒有人追，而是他們還沒有想要進入一段感情裡，而且也懶得去找個適合自己的對象。或許剛分手時，會有些不習慣單身的生活，依舊會想戀愛，不過時間一久，他們反而習慣了自由自在的日子，以自己為重心的生活，使他們感到很快樂，因此逐漸也就不那麽執著要談感情，反而會先想把生活過好，愛情就順其自然。