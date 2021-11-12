國民黨主席朱立倫以影片指衛福部長陳時中「有女陪侍」，民進黨發言人劉康彥今表示，在指揮中心與陳部長本人都已澄清說明後，國民黨仍無視事實，繼續混淆視聽，企圖用烏賊戰抹黑防疫指揮官，就是想用假消息亂全台。

他說，國民黨拿陳部長去年受邀出席朋友餐會的影片，以時間錯置方式，抹黑陳部長身為防疫指揮官不遵守防疫規定。

劉康彥說，除了陳時中部長本身已澄清影片並非在三級警戒時間拍攝，連邀請陳部長與會的劉姓教授也證明餐會時間及地點，並要求朱立倫也應該拿出同樣擔當，若最後證明是對陳時中人格汙衊，也請朱立倫辭去黨主席。「大街罵人，連巷子道歉都沒有！」

劉康彥指出，國民黨造謠抹黑已不是第一次，像是前主席江啟臣在國會殿堂公然播放造假、消音、假字幕的影片抹黑蔡英文總統，現在又以移花接木的影片，打擊防疫指揮官，甚至包含賴士葆、游淑慧等國民黨政治人物，都把在場女性影射為女陪侍，更說出長髮女是飯局妹，相當不尊重女性，對此，我們要求國民黨應向全國女性道歉。

劉康彥強調，去年台灣根本並未升級到第三級警戒，對於餐飲並無相關規定，在那段時間，國際媒體都報導台灣人民都是過著如常生活，能與親友到餐廳用餐，國民黨的政治人物也是如此。

他舉例，像是誣控陳部長的台北市議員游淑慧，去年在她的臉書貼出跑行程沒有戴口罩與民眾合唱的照片，如今為了攻擊陳部長，用時間錯置、移花接木的手法進行造謠抹黑，實在讓人感到遺憾。

劉康彥表示，再度證明，這個黨滿腦子都是政治鬥爭，只想要用假訊息亂全台！