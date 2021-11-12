歐盟執委會周四預測，歐元區今年經濟成長將高於此前預測，並在赤字和公共債務不斷下降下，2022年繼續強勁擴張。

執委會表示，在2020年衰退6.4%之後，19個會員國的歐元區今年GDP將增長5.0%，預計2022年成長4.3%，2023年為2.4%。執委會在今年五月對今年的預估僅為4.3%。

執委會表示，2021年的通膨將從去年的0.3%升到2.4%，然後在2022年降到2.2%，2023年降到1.4%。物價上漲的高峰在今年最後四個月出現，然後2022年全年逐漸放緩。

歐盟執委會預測，經濟快速增長，政府對經濟的緊急支援逐漸退出，都有助於把歐元區的預算赤字占GDP的占比，從2020年的7.2%降至今年的7.1%，2022年為3.9%，2023年為2.4%。

今年歐元區公共債務將達到GDP的100%的峰值，2022年將降至97.9%，2023年降至97.0%，這比5月的預測還要快速下降。

歐盟經濟專委Paolo Gentiloni表示，目前經濟正面臨三種威脅，新冠病例的顯著增加，特別在接種率低的地區；能源價格飆升帶動的通膨；以及供應鏈中斷的影響。Gentiloni對此感到擔憂。