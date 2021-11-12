工業電腦廠維田(6570)今年成長動能暢旺，營運可望突破2019年記錄改寫新高，並對明年訂單及專案狀況偏樂觀看待，目標營收達雙位數成長、再創新高。維田股價今（12）日開高後放量飆升8.62％至39.7元、創15月高點，早盤維持逾4.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

維田受惠歐美訂單需求顯著復甦，配合高毛利產品貢獻提升、中和新廠產能挹注，2021年第三季稅後淨利0.33億元，季增40.27％、年增達4.1倍，每股盈餘（EPS）1.12元，雙創新高。累計前三季稅後淨利0.73億元、年增達近1.19倍，每股盈餘2.44元，雙創同期新高。

維田10月自結合併營收0.73億元，雖月減1.25％、降至近4月低點，仍年增達78.85％，改寫同期新高。累計前10月合併營收6.86億元、年增達39.16％，續創同期新高。由於訂單能見度已達明年上半年，公司對第四季展望樂觀，全年營運可望突破2019年、再創新高。

維田董事長暨總經理李傳德指出，中和新廠預期可滿足未來3年需求，目前在手訂單及規模均優於過往，對明年訂單及專案狀況均偏樂觀看待，目標營收達雙位數成長、再創新高。零組件缺料、海運缺櫃、中國大陸限電政策及疫情，則為影響成長的不確定因素。

李傳德表示，目前最大問題仍是料況，與工控工規相關的CPU、微處理器（MCU）均缺，所幸公司因需求較少，相對較有彈性找到貨源、且有策略合作夥伴佳世達支援，使今年以來料件訂單滿足率均維持約7～8成。今年已調漲2次產品報價，不排除明年1月再調漲。

展望後市，維田因應5G及物聯網應用蓬勃發展，從現有的工業自動化領域，朝向智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展。其中，智慧製造明年將為主要成長動能，智慧交通的車載領域成長可期，智慧醫療則是未來持續拓展的長期成長動能。