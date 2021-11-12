大陸知名網美李大米，擁有225萬粉絲追蹤，不僅網拍事業經營得有聲有色，和老公「老馬」感情更是恩愛到讓外界稱羨，可說是家庭事業兩得意，不過男方卻被爆出和外遇對象在野外車震被逮，因此傳出兩人已經離婚，小三長相更被李大米公開，引發網友議論。
李大米與老公感情恩愛，男方不僅協助她處理網購生意，也會照顧兒子，幫忙分擔家庭及事業的辛勞，絕世好男人的形象被外界譽為「24孝老公」，不過如今傳出老公跟小三在野外車震，被她當場抓包，她更祭出狠招登入小三帳號，寫下「我是小三」的訊息傳送給所有親友，更公開兩人鹹濕對話紀錄，只見小三曖昧寫道：「你如果身體允許又有興趣多餵我吃幾頓，我也是來者不拒的」，最後更直接公開小三長相，似乎不打算輕易放過對方。
根據前員工爆料，李大米老公不僅會對請來的女模伸出鹹豬手，就連她們在車上換衣服時，都直接坐在車裡全程觀賞，不過李大米卻始終認為是子虛烏有的傳聞，如今得知老公出軌，她雖然強忍悲傷照常上工，但常工作到一半暗自落淚，甚至還為此暴瘦5公斤，差點進了醫院，讓周遭親友看了相當不捨。
此外，有員工在微博不留情痛批李大米老公，怒斥他是這輩子見過最噁心的男人沒有之一，更直言被抓包前為了掩蓋不倫戀，可以說是「影帝級的演技」，讓所有員工都難以置信。
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