前駐泰代表李應元不敵壺腹癌昨(11日)病逝，享壽68歲。和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿今(12日)在臉書透露，自己在2019年得知李應元罹患壺腹癌，且當時李正要準備接受手術治療，自己對於此事也守口如瓶；而她之後看見李擔任駐泰大使的工作被報導後，心中更關心的是對方的病情。

陳昭姿在臉書以「遙祝滿滿正面評價的政治家–李應元先生」為題寫下，在2019年李應元與黃老師打電話找她，希望能約凱達格蘭校學校長金恆煒碰面，當天見了面，立即被告知，您(李應元)罹患了壺腹癌，正要準備接受手術治療。至於為何要約金見面，她也透露，因金罹患胰臟癌，在台大醫院接受手術後，因為當時有淋巴結轉移，被她半強行的帶到和信醫院接受後續的同步放射線化學治療，由於胰臟癌與壺腹癌都是相對困難治療的癌症，治療方式也相近，所以李希望了解金的治療過程與經驗。

陳昭姿在臉書提及，當時非常想要邀請李應元到院內治療，盡一分心力，但是李出身台大，許多台大好友自然也非常熱心要照顧，最後在台大接受手術，基於隱私，自己從未向別人提過此事；在李擔任駐泰大使的工作被報導後，陳透露，心中更關心的是李的病情，但是自己與金校長都守口如瓶。

今年八月李應元因身體不適辭職回台，陳昭姿說，其實當時浮現不安感，後來媒體揭露了罹癌的訊息，身為李好友的黃院長也立刻表達和信醫院願意照顧，此時自己才告訴院長，李並不是初診斷，所以已經回到原來的醫院就醫。最後，陳昭姿也說，在台灣政壇，李應元是極少數幾乎沒有任何負面評語的政治人物，更相當謝謝他對台灣的貢獻。