針對宗教法人長期以來收受鉅額善款，但如何運用管理皆未被監督、管理，時代力量立法院黨團今表示，為確保來自信徒的善心和誠意不被濫用，在宗教法人法未制定前，宗教法人應依財團法人法納管，呼籲朝野黨團支持，盡速排審。

2018年立法院完成財團法人法的立法，但排除「宗教財團法人」，計畫另立專法規範。近期因台中第二選區立委補選，大甲鎮瀾宮的廟務問題再度浮上檯面，時力黨團認為，宗教法人確實存在許多問題，需要徹底檢討改革，讓宗教財團法人的財務得以公開受到檢視監督。

時力立委陳椒華指出，台灣信仰自由，很多宗教團體發揮社會救助與安定人心的承擔，對台灣有大的幫助，也幫助到世界很多的國家。但有部分的宗教團體，發生斂財、違法佔用國有地等爭議，甚至有政治目的被利用的情形，善款本應該受到監督，正派的宗教團體，也應不至於反對財務公開透明。

時力黨團總召邱顯智表示，2018年《財團法人法》及《宗教基本法》的草案引起的巨大爭議與討論。當時時力黨團就已提案主張，宗教財團法人在制定特別法之前，應該適用於《財團法人法》，將宗教團體納入財團法人法規範，但被藍綠兩黨一致否決，如今3年過去，宗教法人的專法並未訂定，宗教法人從財務公開到管理人員的選任等等因沒有納管，爭議繼續發生，呼籲朝野支持盡速排審。

時力黨團強調，支持正派宗教團體財務資訊公開，確保信眾善心不會被假藉神明知名的宗教團體欺瞞和濫用，呼籲國民黨不要再擋修法，朝野應共同推動宗教團體財務公開，杜絕斂財。