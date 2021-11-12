民間司改會日前卻發函給檢察署及法院，附上人頭帳戶無罪的判決書，稱許法官「精緻審理」、「謹守無罪推定」，暗示院檢不可起訴提供人頭 帳戶者、不能判有罪；中華民國法官協會12日回應，司改會律師如果認為法官們的努力還不夠，其實可以轉任法官一起奮門。

法官協會表示，「與其詛咒黑暗，不如點亮燭光」，如果以律師或法律學者為主體的民間司改會的成員們認為認為法官們的努力還不夠，其實轉任法官的大門一直敞開著，司法院也一直歡迎大家加入法官群體共同奮門，一起點亮燭光照亮天平兩端，不僅照亮提供人頭帳戶的被告，還照亮國家法治秩序及那些晚年痛失畢生積蓄的被害人們。

法官協會指出， 每一個個案具體情節互有差異，審判者該做的事是依據證據及經驗法則、論理法則來判斷個案被告是否成立犯罪，而不是依據壓力團體（Pressure Group）的陳訴書或單方面認為「值得參閱」的無罪判決就判決被告無罪；更不應該是因為壓力團體搬出監察院恫嚇而讓正義的天平只能往無罪方向傾斜，或讓審判只能成為通往無罪的單行道，這是審判獨立的意義。

協會表示，事實上，從民間司改會所提出的許多無罪判決，也可以看到審判者在各個具體案件中依據證據判決的努力，並非只是一面倒判有罪或無罪。辯護們該做的事，反而是在法庭上透過攻防辯論說服法官，而非在法庭外打延長賽或主導遊戲規則。

司改會日前發函全台各 法院和地檢，「告訴」法官和檢察官，「帳戶詐欺的事，監察院有在 查了」，然後真的有法院和地檢署把函轉給法官和檢察官，「虛心接受」司改會的指導。