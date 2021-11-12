前縣長魏明谷疾呼要以綠能產業做為爭取升格的內容。（魏明谷提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美已表示，將向縣議會提案向中央申請升格直轄市。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

繼立委黃秀芳、陳秀寶、陳素月在立院向行政院長蘇貞昌質詢彰化縣升格直轄市得到行政院長蘇貞昌回應「不反對」後，民進黨彰化縣黨部主委邱建富發起「彰化縣升格直轄市促進會籌備會」12日成立。前縣長魏明谷則再次疾呼，要發展綠能產業，建構實際內容，才能提昇彰化的能見度，升格才容易成功。

邱建富發起升格籌備會，民進黨議員王國忠、賴澤民、李成濟、楊妙月等到場參加揭牌，邱建富表示，以籌備會總幹事身分主持這次升格儀式，要求升格有四大理由，首先彰化縣是全國最大縣，人口126萬，超過法定125萬，不用修法就能升格，並具備經濟歷史文化發展的條件；再者是彰化縣企業等擁有台灣最多隱形冠軍：並且中部未來全台灣經濟發展龍頭，「彰化升格、中部起飛」；最後是，彰化縣將迎接建縣300年，正是重新擘劃下一階段發展的最佳機會。

邱建富說，彰化升格，中部起飛才有可能。感謝民進黨議會總召許書維等，提案送縣府，也歡喜看到縣長王惠美表達願意促進升格，籌備促進會要作為最大推動力量，希望升格成功，預算增加，讓彰化作為第七都。

前縣長魏明谷則表示，台南當年人口188萬，未到200萬可直接升格條件，是以開發最早文化古都特色得到行政院通過，這次新竹縣市要升格則打出科技城市，彰化升格樂見其成，要以發展綠能產業做為特色，吸引企業群聚彰化，才有競爭的優勢，提升能見度，爭取升格更能成功。

魏明谷說，台積電設廠、根在台南、高雄，但購買沃旭在彰化外海綠電，企業要使用綠電才能外銷歐美等國，應該運用這股趨勢，招商投資彰化，促進彰化產業升級，看到彰化縣薪資最低，不禁悲哀，彰化要升格要有實質的內容，希望以綠電作為火車頭，進一步促進產業轉型、升級。

王惠美之前已明確表示，感謝縣籍立法委員的支持及發聲，將向縣議會提案向中央申請升格直轄市，彰化縣升格單純，不需縣市合併，也不用修法，彰化又是農業科技產業大縣，上市櫃公司及隠形冠軍企業眾多，是台商的故鄉、山海線鐵路交會樞紐，六都以外第一大縣，在文化歷史、經濟產業等在台灣整體發展都具有舉足輕重的重要性，升格當仁不讓。