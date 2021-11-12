行政院長蘇貞昌拍板軍公教明年調薪4％，但人事行政總處向政院提出的加薪方式，一是根據多數人的同數額俸點計算，二是直接調足4％，由於前者實質上約僅調整3％，因此今天蘇貞昌在立院備詢時就被詢問「這兩種方案你不會選錯吧？」對此，蘇貞昌允諾，接下來的作業會往「好的方向」來調整。

行政院明年擬為軍公教調薪4％，全教總理事長侯俊良表示，人事行政總處提出兩個方案，一是根據多數人的同數額俸點計算，推估教師將調升逾3％，但不到4％；二是直接調足4％。他呼籲蘇貞昌選對方案，以免調薪的美意反成傷害。

對此，國民黨立委林奕華今質詢蘇貞昌時表示，目前軍公教很關心行政院所謂的加薪4％，是「足額調薪」還是「定額調薪」？原因在於，以教師而言，薪資有分本俸及加給，加給則包括學術研究共四級，若是採取「定額調薪」，經試算後聽起來是加薪4％，但實質薪資其實沒有增加4％。

林奕華指出，據她了解，行政院人事行政總處會將2種方案行文給行政院長拍板，所以政院的立場到底是採「足額調薪」還是「定額調薪」？「採用定額會達不到4％，足額才能達到4％，院長這兩種方案你不會選錯吧？應該會選擇足額調薪吧？」

對此，蘇貞昌表示，當初主計總處、人事行政總處來向他說明調薪案時，提出3％、4％要他決定，當時他就決定4％，「接下來的作業都會往好的方向來調整。」他強調，相關技術與細節，人事行政總處會再跟他做詳細報告。

對於教師鐘點費是否也會隨著軍公教一併調整？蘇貞昌並未明確表示意見，僅說這次有交代相關部會要通盤思考，看結果如何，會再請各部會將結論盤給他看。