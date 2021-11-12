大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（11日）晚傳出人事地震，回鍋中芯不到一年的前台積電高層蔣尚義離職，此外，梁孟松、楊光磊等人也辭去執行董事、獨立非執行董事職務，代表中芯內部擁有台積電背景的高層全數離開董事會。中芯代董事長高永崗今（12日）在第三季業績交流會上感謝離職高層們的貢獻，並強調目前並沒有增加董事人選的計畫。

綜合陸媒報導，中芯昨晚發布公告稱，蔣尚義希望有更多時間陪伴家人，因此辭任中芯副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，即日起生效，梁孟松與楊光磊也宣布退出董事會，但梁孟松仍保有聯合執行長的職務。

突如其來的人事案引發市場震撼，代董事長高永崗表示，如公告內容，四位董事提出辭任，公司尊重辭任董事的想法，感謝他們為中芯國際所做的貢獻。

高永崗也強調，梁孟松將專注於公司的聯合執行長的工作，蔣尚義將擔任公司顧問，目前公司董事會由11人組成，與產業界其他公司的董事會人數相當，短期內並沒有增加董事人數的計畫，且上述變化對公司經營管理沒有重大影響。

與此同時，中芯公布最新財報，截至2021年9月30日止，第3季營收約為14億美元，季增5.3%、年增30.7%，預期第四季營收季增11至13%，毛利率介於33至35%的範圍。