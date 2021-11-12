大陸晶圓代工龍頭中芯國際高層大地震，去（2020）年12月回鍋擔任副董的前台積老將「蔣爸」蔣尚義不到一年宣布辭職，包括梁孟松、楊光磊等三位前台積電人全數退出董事會，受此消息影響，中芯今股價一度暴跌逾5%，最低來到55.1元人民幣。

中芯國際11日召開董事會後公布人事調整。蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任副董事長、執行董事及戰略委員會成員；梁孟松為專注履行共同執行長的職責，辭任執行董事職務，仍繼續擔任中芯共同執行長；楊光磊為專注於其他業務，辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員職務。

蔣尚義、梁孟松與楊光磊過去分別擔任台積電共同營運長、資深研發處長、研發處長，三人被中芯挖角擔任要職，如今中芯一次走三個台積電人，董事會中再無台系人馬。

此前外界分析，憑藉著蔣尚義當年在台積電與ASML合作關係，中芯力邀蔣尚義回鍋有助於解決被美國制裁、無法採購艾司摩爾（ASML）設備等問題，但就算雙方簽下採購訂單，卻遲遲沒有取得設備的消息。另傳出，蔣尚義欲推動後段封裝技術小晶片，但中芯並未實際給予該計畫支援，讓蔣尚義決定離開。

此外，中芯也公布最新財報，第三季營收14.15億美元（約台幣393億），淨利3.214億美元（約台幣89.34億）。

中芯周五（12日）股價一度重挫5.6%，截至上午11點30分下跌4.88%、暫報55.6人民幣。