臺灣珍奶廣受亞裔及非亞裔人士喜愛，美國及加拿大多年來更成台灣珍奶外銷前十大重要出口國。由經濟部國際貿易局及外貿協會共同舉辦「2021年臺灣珍奶產業北美洲線上拓銷團」，聚焦北美洲西岸的溫哥華、洛杉磯及舊金山等消費大城，籌組18家優質珍奶業者，與當地29家買主進行120場次一對一洽談，其中整店輸出大廠承恩，更備受當地連鎖咖啡青睞。

依據農委會統計資料顯示，台灣粉圓外銷美國較去(109)年同期成長83%，達2394萬美元；加拿大則成長41%，達239萬美元，分別列為我粉圓第一大及第六大出口國。此次線上拓銷團廠商陣容充分顯示臺灣珍奶一條龍的產業優勢，包括原物料、包材、機械、整店輸出，至品牌加盟一應俱全，且每家業者的產品皆具國際認證，如HACCP、 ISO、HALAL、SFDA、CE、NSF等，符合國際買主採購條件，一推出20天內即額滿，特別加開場次滿足買主需求。

貿協指出，此次洽談買主包括台美知名連鎖品牌85度C、好市多專屬亞洲進口商，以及多家專營亞洲食品的進口商，還有當地連鎖品牌及有意尋求加盟的業者參加，顯示美加珍奶商機蓬勃，可吸引更多創業者投入經營。

拓銷團以一站購足(One Stop Shopping)概念，提供各式珍奶產品，從基本的粉圓、糖漿、吸管、煮粉圓機、泡茶機等，到飲料菜單、活動動線、門市裝潢、經營行銷及品牌加盟等；其中美國珍奶門市買主表示，臺灣喝到的珍奶特別有茶味，同樣品項到美國後因當地水質不同，茶種泡製後失去茶味，此次希望採購茶味濃郁的產品。

而經營連鎖餐飲店買主則分享美國當地喜歡珍奶的人越來越多，除專門店外，餐飲系統也看好珍奶熱潮；美國電商創業主則看上我商開發即食珍珠，加拿大珍奶批發商亦鎖定台灣「無添加且可即食」的健康粉圓下單。

國內「整店輸出」大廠承恩，成功吸引知名連鎖咖啡店及當地電商；自主研發並外銷歐美的日康精密，其多功能咖啡及泡茶機搭配完整售後服務，以及南台灣起家的珍奶品牌「紅太陽」，以全方面的加盟支持系統，皆驚豔美加買主，此外食品大廠開元首次參加即獲美國大型零售商的專屬進口商青睞。