鋒魁科技12日申請登錄興櫃股票 12:092021/11/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心12日表示，鋒魁科技（7530）在12日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，鋒魁科技成立於2007年8月間，為上市股帆宣的轉投資事業，鋒魁科技董事長為張錦發，主要經營業務是真空機台製造及維修、精密機構生產及製造、智慧機電系統技術服務等，送件時資本額為3億1500萬元。 鋒魁科技2020年業績，營收1億9510萬元，稅前虧損3016萬元，每股虧損1.37元。 櫃買中心12日審議千附精密上櫃案 北台中潭子熱點 馥景莊園登場 #帆宣 #鋒魁科技 #櫃買中心 #製造 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 九檔大股東 加碼自家股 04:102021/11/12 證券．權證 有四限制、四追蹤 ibon線上理賠 台壽率先開跑 04:102021/11/12 金融．稅務 浩鼎三新藥開發 報喜訊 04:102021/11/12 證券．權證 自行車雙雄 前三季賺一股本 04:102021/11/12 證券．權證 金管會兩招 讓上市櫃明年更吸金 04:102021/11/12 金融．稅務 最強新兵 AES-KY今年來飆6倍 04:102021/11/12 證券．權證 出席APEC經濟領袖會議 張忠謀將提2大訴求 04:102021/11/12 財經要聞 1分鐘讀財經》華航、長榮航高檔爆漲價利多 散戶要小心了 08:212021/11/12 財經 拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊 05:562021/11/12 國際 南投振興券抽獎 週週抽現金 千萬大獎等你來 09:002021/11/12 生活 13檔創天價 八檔登天量 04:102021/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 無痛存退休金》勞保年金請領年齡明年調高1歲 影響一次看 - 財經 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 「特斯拉殺手」一輛車都沒賣市值就破3兆 馬斯克超傻眼 - 財經 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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