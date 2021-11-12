櫃買中心12日表示，鋒魁科技（7530）在12日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，鋒魁科技成立於2007年8月間，為上市股帆宣的轉投資事業，鋒魁科技董事長為張錦發，主要經營業務是真空機台製造及維修、精密機構生產及製造、智慧機電系統技術服務等，送件時資本額為3億1500萬元。

鋒魁科技2020年業績，營收1億9510萬元，稅前虧損3016萬元，每股虧損1.37元。