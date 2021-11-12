臺灣立方能源桃園再生能源電廠為國內首座民間投資、由廢轉能的再生能源電廠，目標是要將事業廢棄物轉換成燃料，12日舉行開工動土典禮，經濟部次長林全能也蒞臨參加。

臺灣立方能源桃園再生能源電廠不同於一般使用石化燃料電廠，該電廠使用國內生產符合歐盟及環保署認定標準的固體再生燃料進行發電。臺灣立方能源公司執行長鄭奕強表示，3年內將以全新的再生能源型態，供應穩定電力以解決傳統再生能源容易受天候影響的問題。

隨著國內產業發展及企業投資熱絡，能源供應及廢棄物處理需求增加，市場面對電力供應不充分、事業機構廢棄物難以妥善處理等困境，臺灣立方投資興建再生能源發電廠，已取得桃園科技工業園區入園許可及各項設置條件，預計工程為2至3年。

林全能說，相當感謝立方能源公司支持政府政策設置發電廠，過去推動經濟發展都是用直線思考，不過現在的趨勢要考量到循環經濟，設置再生能源發電廠與2050年近零排碳的目標相符，且蓋發電話能帶動當地就業機會，這不是單一局處能做到的，而是需要跨部會、中央及地方一起合作，以夥伴關係持續合作，落實循環經濟才能創造多贏局面。

臺灣立方能源補充，環保署正在推動的固體再生燃料的政策，已在歐盟及日韓等國家推行多年，透過燃料化的技術與使用，可將工廠及事業單位在製造過程中產生的廢棄物製成燃料，並提供給臺灣立方能源再生電廠使用，該技術可降低對環境的影響。