台東池上青農魏瑞廷獲十大傑出青年後，首度回到母校國立台東專科學校分享成功經驗。（蔡旻妤攝）

台東池上青農魏瑞廷獲十大傑出青年後，首度回到母校國立台東專科學校分享成功經驗。（蔡旻妤攝）

台東池上青農魏瑞廷獲十大傑出青年後，首度回到母校國立台東專科學校分享成功經驗。（蔡旻妤攝）

獲十大傑出青年的魏瑞廷回到母校國立台東專科學校向學弟妹分享成功經驗；他坦言，當年長輩要他好好念書，否則就得回家務農，而他不愛念書，更不想種田，「一心只想離開家，才拚命考上大學和公職」。

台東縣池上鄉青農魏瑞廷首次應邀回到母校台東農工（於2006年改制為國立台東專科學校）分享求學、考公職，返鄉務農，將區塊鏈導入農業，以米協助外交等經驗。

然而他卻說，20年前，他不喜歡念書，更不想務農，考上屏東科技大學及宜蘭大學碩士，只為了離家，又因家人一句「家裡米賣不出去」，繞了一大圈還是返鄉務農，但他將區塊鏈科技導入農業，創新思維讓全世界看見台東農業發展。

由於校慶活動剛落幕，學生心情難免躁動，無法專注聽講；「我跟一般老師不一樣，先講到這邊就好，反正你們也不想一直聽」魏瑞廷走下台，將麥克風對著學生，「來，學弟有沒有問題想知道的？」，他更「反主為客」詢問聽眾，如今釋迦外銷通路受阻，該如何售出？

隨後，台下除了發問魏瑞廷求學時期是否曾被記過、戀愛經驗等，也有人拿起麥克風說要上台高歌一曲；魏一笑置之並大方表示，學生正值調皮好動的年紀，不專注沒有關係，因為他也曾如此，只是身為過來人，仍希望學弟妹尊重台上講者。

魏瑞廷說，台東農工以技職為主，過去給外界的印象是「愛玩、不愛念書」，而自己並非特別優秀的學生，「我都能成功，學弟妹當然可以」，他說，農工的孩子雖然成績不是頂尖，但只要專精一件事，等於朝成功之路邁進；他身為學長，總希望學弟妹將來無論是升學或求職，都能獲得更好的成就。

校方表示，感謝魏瑞廷特地回到母校大方分享成功經驗，更不吝於讓學生提出各種問題，並期盼他未來能夠再度撥冗回到學校，讓學子們看見好榜樣。