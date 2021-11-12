(摘自王明鉅臉書)

抗寄生蟲老藥「Ivermectin（伊維菌素）」今年4月以來在印度北方邦用於治療新冠肺炎，獲得驚人成績，使得另一個邦Tamil Nadu（坦米爾那都邦）5月時也打算跟進；不料1位印度籍世界衛生組織首席女性科學家反對，坦米爾那都邦1天後收回成命。台大癌醫中心副院長王明鉅對本報表示，印度政府為了保護那位好不容易才位居世衛高層的印度女士，只好改變立場，只能說政治的水太深，疫苗廠跟各國官商形成銅牆鐵壁。「但要證明火星上有人類，需要找到幾個例子？1個就夠了。」王明鉅說，印度北方邦2.4億人口，1月半月內疫情戲劇性下降，難道不值得科學檢視？

長期關注此事的王明鉅，近日又在臉書以〈印度的伊維菌素政治學〉為題撰文。他表示印度北方邦今年4月Delta變異種疫情來襲時，最高峰每日確診3萬7944人；由於普遍使用便宜又安全的伊維菌素，1個月後降為3894人，此後到8月每個月以確診224人、95人、26人急遽下降；到11月7日當地1周累計確診不到10人，無人死亡，成績遙遙領先2劑覆蓋率超過8成的以色列、英國、德國等。

伊維菌素效果奇佳，使得印度最高醫學研究機構ICMR今年5月將伊維菌素納入新冠肺炎臨床指引中，但印度籍世界衛生組織首席科學家Dr. Soumya Swaminathan卻在推特上反對使用伊維菌素，使得印度坦米爾那都邦髮夾彎式撤銷成命；8月時，ICMR也修正臨床指引，此後伊維菌素不再用於輕症病患。

王明鉅對本報說，其實許多印度醫師仍然使用伊維菌素來治療新冠，但印度為了保護這位印度女科學家，只好改變官方立場。只能說政治的水太深，各國政府和衛福單位和疫苗廠的牽扯太多，形成一道認知上的銅牆鐵壁。

至於仍然被印度、孟加拉、巴西、秘魯等第三世界甚至澳洲、美國醫師持續使用的伊維菌素，到底有沒有效？王明鉅述一位澳洲醫師的話：「要證明火星上有人類，需要找到幾個例子？1個就夠了。」印度北方邦疫情戲劇性下降，難道不值得科學檢視？他並表示，印度11月4日起開始歡度5天的「排燈節」，美國《紐約時報》還特別警示當心節日後印度再次爆發疫情，伊維菌素的效果1個月後見真章，全世界都在看。