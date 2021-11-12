因其他業者淡出後，台系記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)已主導Nor flash市場，旺宏董事長一再強調Nor flash明年持續缺貨，價格也將持續上漲，華邦電也持正向看法，對明年看法預料維持今年的狀況。

Nor flash近年因美系業者美光逐步淡出，旺宏、華邦電已成為全球前兩大廠且市占率相近，近年隨著應用持續增加，在供應廠商有限下，產業供需健康，今年Nor flash因缺貨帶動漲價潮，旺宏對明年仍是正向看待。

旺宏董事長吳敏求一再重申，明年Nor flash持續缺貨，明年價格仍可望向上。

華邦電也是持正向看法，總經理陳沛銘認為，明年Nor flash市況應跟今年差不多，目前Nor flash供給略緊，同步看Nor flash明年正向發展。

針對另一主力產品利基型DRAM，華邦電受惠主攻的低容量利基型DRAM今年缺貨最嚴重，價格更好，所以對業績幫助大。

短期對利基型DRAM展望方面，華邦電總經理陳沛銘表示，低容量價格相對穩定，但由於客戶調節庫存，供應鏈也有長短料的問題，今年第四季到明年第一季會先調整；但他強調，短期修正不大。

明年來看，三星(Samsung)將DDR3產能轉為生產影像感測器，DDR3及DDR2等利基型記憶體供給可能減少，預期明年供需平衡、價格平穩，不會比今年差。