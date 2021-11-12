數字(5287)第3季合併營收4.21億元，年增5.05％，營業淨利1.64億元，年減15.81％，稅後淨利1.40億元，年減15.71％，每股盈餘3.32元。數字指出，在既有站台優化移動端使用者體驗及增加多元的收費方式，並增加異業合作機會，提高各站台價值，隨著疫情趨緩可控，人力需求與年底的婚宴商機，可望為518熊班、小雞上工、Taske出任務外包網與結婚吧續添營收動能。

累計前3季合併營收12.13億元，年增6.44％，營業淨利5.10億元，年減10.36％，稅後淨利4.36億元，年減10.31％，每股盈餘10.37元。

前3季各平台營收比重，591房屋交易營收佔比61％，8591寶物交易營收佔比23％，8891汽車交易營收佔比9％，518熊班暨人力相關平台營收佔比7％，其中8891汽車交易，長期深耕中古車市場，持續優化使用者體驗、推出嚴選專區等策略逐漸發酵，前3季營收年增率雙位數成長。

數字10月合併營收1.58億元，續創單月歷史新高，月增9％、年增16％雙成長，主要591房屋交易、8591寶物交易與Tasker出任務外包網，受惠市場資訊服務需求強勁，台灣房市需求不墜，遊戲改版效應及多元人力服務所致。