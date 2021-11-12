新、泰塭仔圳地區重劃，第一區新莊中正路以北已完成點交，第二區新莊中正路以南預計於12月31日前完成點交，新北市地政局昨辦理塭仔圳市地重劃區第二區勞工輔導說明會及徵才活動，輔導因重劃案而受到影響的勞工就業，昨共有16家廠商現場徵才、釋出914個職缺，媒合率40.7％。

地政局表示，為使塭仔圳市地開發能夠順利進行，目前第二區正在積極進行輔遷及點交等作業，市府也聽到勞工的聲音，昨天舉辦勞工輔導說明會及現場徵才，活動分為上、下午兩個場次，皆有不同廠商進駐招募人才，其中也有錢櫃、85度C、欣興電子、南亞科技等各領域16家廠商到場獵才，吸引128名勞工前來諮詢、求職。

地政局表示，除了廠商到場徵才外，市府相關團隊地政局、勞工局、經發局、社會局、城鄉局等，也派員駐場，勞工局也準備勞工權益相關簡報提供諮詢服務，未來將視需求辦理徵才活動。