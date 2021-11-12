據環保署統計指出，從土壤及地下水污染整治基金管理會成立至今共列管8000多處事業場所，至今仍有453處持續改善中，但其中有57處因為經費等原因改善進度偏慢，環保署署長張子敬今天出席「土污基管會二十年紀實發表」時表示，希望建立「褐地再利用」方式，分區解除列管，並提供低利貸款，讓事業單位盡速改善。

此外，據環保署統計，截至10月為止，列管受污染農地場址1196公頃，其中已完成改善約1108公頃，預計在今年全數完成整治，張子敬說，除了完成整治外，還要再防止農地被污染，他說，過去農地污染為難找到污染行為人，整治經費多由土污基金支出，因此現在建立底泥監測與申報，萬一農地再度被污染，要能夠找到是誰污染，並要求其負起責任，才能保護農地。

但張子敬坦言，事業污染場址整治較為困難，如指標性案子如中石化、RCA仍在做，近期有些事業單位場址整治困難可能如經費太高，導致只能擺在那邊無法利用，希望建立「褐地再利用」，要求事業單位拿出完整整治計畫，採取分區解列，讓其有再利用機會，並把資金再做為整治其他地方之用，並提供低利貸款等措施。