近年受到氣候變遷影響，各地天災頻傳，造成人類嚴重的生命財產損失。為了對抗地球暖化，種樹是最有效減碳、友善地球的綠色行動！台灣歐德集團主張「健康、環保、無毒」，再度與綠色冀泉社會企業合作，於雙11前往「台東森林幼兒足球場示範區」，種下第二批111棵台灣原生國寶樹，為永續環境盡心力。

雙11全球瘋狂消費日，網購熱潮刺激大量消費同時，更累積可觀的碳排放及數以萬計垃圾廢棄物，歐德集團特別選定這天再度攜手綠色冀泉，在森林足球場示範區種下111顆國寶樹，接著再到豐里國小與小足球員們共同種下1棵，以「111加1」呼應雙11，為地球種樹，補償地球。

歐德集團董事長陳國都表示，歐德響應種樹減碳，自2019年發起「百林計畫」，以種植100座樹林為使命，今年已經完成第六座，2019年在台東種下的牛樟樹，也從50公分長成了350公分，兩年間七倍的成長讓所有人都感到興奮不已，期待與更多在地社會企業合作，用心回饋台灣這塊土地，營造友善的森林環境，同時也將綠色環保觀念向下扎根。

剛獲頒環保署2021年「資源循環績優企業新創組」最高星級的綠色冀泉創辦人陳宇華表示，五年前開始推動以樹養球計畫，以一人一樹救地球為宗旨，廣植高經濟價值的原生樹種，並將產出收益回饋偏鄉小學足球隊。此次繼2019年與歐德集團合作後，2021年再度攜手於東大知本校區旁森林足球場示範區，陸續種下牛樟樹及金新木薑子等台灣國寶樹，預計明年3月完工的「森林幼兒足球場」有望提前完成。