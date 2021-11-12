視訊召開股東會 公司法修正案逕付二讀 12:202021/11/12 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院院會上午處理報告事項，行政院版公司法修正草案經過立委無異議通過，逕付二讀。草案工將開放非公開發行公司與閉鎖性公司，得因天災事變等不可抗力情事，在中央主管機關公告的一定期間內，以視訊或其公告方式開會。 現行公司法第172-2條規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式為之。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。但公開發行股票的公司不適用相關規定。 拜登簽「安全設備法」 阻美國買華為中興售設備 拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊 #視訊 #公司法 #二讀 #中央主管機關 #股東會開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 備妥逾400億罰款 傳滴滴年底重啟叫車App 遭否認 04:102021/11/12 焦點新聞 疫燒北京 東直門醫院、商場急關閉 04:102021/11/12 焦點新聞 華豐 認購健信私募普通股 04:102021/11/12 證券．權證 離婚官司纏鬥2年 何如芸視訊繫親情 04:102021/11/12 娛樂新聞 美法關係回溫 攜手應對氣候、印太 04:102021/11/12 話題觀察 拜登簽署新法 禁核發國安威脅企業設備許可 09:582021/11/12 國際 《其他股》中租業務成長拚達標 印尼最快年底貢獻營運 07:442021/11/12 財經 銅價漲 線纜業獲利進補 04:102021/11/12 證券．權證 《國際產業》斷開華為、中興設備 拜登簽了安全設備法 10:342021/11/12 財經 北市聯醫千萬買中藥 柯文哲也傻眼 04:102021/11/12 地方新聞 上櫃公司聯光通、太普高掏空2億 檢方聲押2人 11:462021/11/12 社會 財經熱門新聞 無痛存退休金》勞保年金請領年齡明年調高1歲 影響一次看 - 財經 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 「特斯拉殺手」一輛車都沒賣市值就破3兆 馬斯克超傻眼 - 財經 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 - 財經 蔣爸不幹了！一次走3個台積人 中芯股價暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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