立法院院會上午處理報告事項，行政院版公司法修正草案經過立委無異議通過，逕付二讀。草案工將開放非公開發行公司與閉鎖性公司，得因天災事變等不可抗力情事，在中央主管機關公告的一定期間內，以視訊或其公告方式開會。

現行公司法第172-2條規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式為之。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。但公開發行股票的公司不適用相關規定。