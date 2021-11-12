中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀12日表示，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」，企業家最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，辦好自己的企業，為社會創造財富是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。

中共十九屆六中全會通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，中共中央召開新聞記者會介紹六中全會精神。

韓文秀在會上表示，國家鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力的情況下積極參與公益慈善事業，客觀上起到第三次分配的作用，但他強調，慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」，不能搞「迫捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。

韓文秀指出，推動共同富裕，解決發展問題是第一位的，分配問題也很重要，但不能僅僅靠分配來實現共同富裕，中國人均國內生產總值雖然已超過1萬美元，但還沒有達到高收入國家的水平，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也達不到共同富裕。

他強調，共同富裕沒有捷徑，不是變戲法，必須靠14億多中國人民艱苦奮鬥來實現，中國仍然是世界上最大的發展中國家，仍然要用發展的辦法解決前進中的問題，從源頭上打好共同富裕的基礎。