衛福部長陳時中高歌喝酒影片在網路瘋傳，國民黨主席朱立倫昨感嘆，若陳是國民黨執政時期的閣員，早就已經下台，遭綠營圍剿。朱今天不甘示弱回擊舉例說，八八風災時，時任行政院祕書長的薛香川，因陪岳父過父親節、吃晚飯，遭砲轟下台，當時正是民進黨最強力要求，希望這次陳時中事件，民進黨也能用同樣標準檢視。

朱立倫上午率領副主席連勝文、夏立言、祕書長黃健庭以及黨務主管，到國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬，紀念孫中山誕辰156周年。

被問到遭陳時中昨反嗆「是喝酒還是唱歌要下台？」，朱立倫表示，此次全民都看到了，廉政單位也看到了，希望廉政單位一定不能偏私，每一項問題、可能存在的疑問，都一定要徹查。

朱立倫強調，八八風災時，時任行政院祕書長的薛香川，因陪岳父過父親節、吃晚餐，都被砲轟下台，希望民進黨能用當年檢視薛香川的標準，來檢視此次的陳時中事件即可。

對於綠營指朱立倫被假訊息誤導，陳時中也出面反嗆，而當天邀陳時中的劉姓教授強調當天沒有女陪侍，更揚言若有此事，他願捐1億元辭教職，朱立倫說，現在不必再談這些細節，這個事情現在已被所有媒體、全民共同檢視，也呼籲廉政單位、各界，好好面對這個問題。

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