推動社區營造，基隆市政府今指出，26個社造點首次嘗試以線上展覽形式，13日將用戲劇、Podcast及展覽等方式，一起「談戀愛」，呈現今年度最完整且精彩的社造成果內容。

文化局長陳靜萍表示，基隆社造創立了全國獨樹一格的社造家族制度，將年度的社造點分為攏來吧家族及樂活兩大家族，透過家族互助合作及學習成長模式，透過討論解決個別社區推動社造時遇到的困難，彼此砥礪。

陳靜萍提到，去年起開始推動以議題為導向的社區營造計畫，讓提案單位從本質思考社區的需求及問題，透過居民的力量，並提出足以解決問題的行動策略。

陳靜萍舉例，面臨極端氣候的地球環境，武崙社區與國產江山社區，如何從多次的水災侵擾中重新振作，改善社區環境及投入災害預防工作；而基隆市嘻哈文化協會及彼浪等青年社群，則關注老舊市場重生及基隆移工的議題。

此外，基隆從2016年起降低社造提案門檻，開放個人提案、2018年並放寬立案團體提案資格，非於基隆立案的人民團體亦可參與提案，透過協作模式，讓關心基隆這塊土地的團體、個人，透過社造計畫實踐自己理念。

今年文化局也首度用線上展方式辦成果展，邀請所有民眾一起來看展出、聽Podcast及看戲劇《清法戰爭－粉鳥精》，一鍵在家與基隆的社區談一場戀愛。