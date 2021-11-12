衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。媒體人朱凱翔爆料，陳影片中的地點應是位於台北市內湖區的「Meat Store」餐廳包廂。比對影片與該餐廳臉書宣傳照與文字可見，無論包廂裝潢、陳設、餐墊、餐具與餐點皆相同，讓朱忍不住直呼：「懂玩老司機帶路！」

朱凱翔今日（12）在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，陳時中影片中的地點，就是位於台北市內湖區的餐廳「「Meat Store」餐廳包廂；根據該餐廳臉書粉絲專頁介紹文自稱，他們是「義大利和美國進口肉品專門店&義式牛排館，台灣唯一道地的義大利冷切肉批發商」。根據該餐廳臉書曾刊出的包廂宣傳貼文附圖比對，其內無論裝潢、陳設、餐墊、餐具，甚至是以各色西式冷切拼盤與排餐類餐點，都與陳流出影片相同。

對此，朱凱翔直呼：「懂玩老司機帶路！」網友則迅速湧入該貼文按讚、留言：「時中去年風頭超旺的，相信類似的攤一定很多」、「看看時中這春風得意的樣子，對比一般百姓，真是呵呵」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！傳說中有『被中共滲透傳播小姐姐出沒』的場所」、「要揪團田野調查嗎？」「希望有符合時中一直宣傳的社交距離」。

此外，國民黨台北市議員張斯綱本人也親自留言：「小編懂玩唷。」其他網友則回應：「我還沒上車呀！」「現在上車還來得及嗎？」「等我！我也要上車！」「原來阿中也很懂玩」、「原來這就是阿共的陰謀？」《中時新聞網》致電該餐廳求證，工作人員稱不了解此事須請老闆娘回答；至出稿前尚未獲得回應。