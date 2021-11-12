中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲入「王立強」共諜案，台北地檢署歷經2年偵查，找不到夫妻倆在台發展組織的證據，另向澳洲、上海申請調取相關資料也失敗，因此依罪嫌不足處分不起訴。

王立強2019年間向澳洲安全情報組織及媒體爆料，自曝來台從事情報工作、介入選舉，向心夫妻是他頂頭上司，但因王滯留海外，檢察官傳喚不到，另找到1名多次與王會面的澳洲籍友人，由該名友人轉述王的說法。

該名友人說，向心指示他控制的大陸組成網軍，成立臉書「只是堵藍」、「2020韓國瑜總統後援會」、「無能蔡英文下台」等粉絲團攻擊執政黨，擾亂台灣社會，並滲透宮廟、學校活動或資金挹注特定候選人，在台發展組織。

向心、龔青到案否認犯罪，向心稱自己不認識王立強，龔青則說，她2016年曾在一場飯局中認識一位自稱「油畫系」的青年，雙方互加微信帳號聊畫，因該青年想看她的實際作品，才邀請青年來家裡看畫，看到王立強被澳洲媒體曝光，她才想起王立強就是當時那位青年。

檢察官函詢臉書，僅得知「2020韓國瑜總統後援會」是1名王姓國人成立的，另查出由香港籍蘇姓記者經營，無法證明與向心等人有關；向心雖然設立了大量境外公司，但大多沒有投入資金的軌跡；另外，被點名的可疑宮廟，金流沒有問題，也無境外匯入紀錄。

法務部曾就本案向澳洲請求司法互助，調取境外證據，但遭澳方以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕；調查局另透過兩岸共打機制，向上海公安局申請交付相關資料，迄今也未獲回覆。

檢察官認為，雖然向心、龔青背後所屬公司投資架構極為複雜，且向心手機中有與大陸官員間接聯繫的紀錄，但未發現有任何可疑活動，沒有證據可推認夫妻倆在台灣發展組織，因此依罪嫌不足處分不起訴。