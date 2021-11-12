許多網友大推鼎泰豐的排骨蛋炒飯。（圖／何立雯攝）

鼎泰豐紅遍國內外，擄獲不少民眾的心，一名女網友透露，雖然店內招牌是小籠包，但她認為自己心中必吃的第一名是「排骨蛋炒飯」，並好奇大家必吃的料理是什麼？引起網友熱烈討論，除了炒飯之外，最多人點名紅油抄手，直呼醬汁簡直絕了。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，鼎泰豐有許多餐點都超級好吃，做為店內招牌的小籠包更是到店必吃，不過，在她心目中的第一名餐點可不是小籠包，而是排骨蛋炒飯，厚薄適中不油膩的排骨，搭配粒粒分明的炒飯真的很讚。另她也提到其他必點的料理，包括紅燒牛肉麵、紅油炒手等，並好奇大家心中的必吃鼎泰豐料理為何？

貼文引起網友討論，不少人大讚鼎泰豐的排骨炒飯真的是必點，另綜合網友的回應發現，大家心目中的第二名必吃的料理則是紅油抄手，「蝦肉紅油抄手第一名，目前還沒吃過比鼎泰豐好吃的」、「絕對是紅油抄手，超好吃，對那個醬汁念念不忘」。

另也有網友留言分享必吃的餐點，「牛肚推推，真的很好吃」、「元盅雞湯也好愛」、「芋頭西米露和紅豆湯圓是我的最愛」、「芋泥包一生必推」。

不過，也有許多網友留言表示，以鼎泰豐餐點的價位來說，有這樣的水準蠻合理的吧？並不會覺得特別好吃，而且有些餐點是真的貴到不行，例如一盤燙青菜要190元真的有點吞不下去。

曾在鼎泰豐工作過的內行人也分享心中必點的4道菜，分別是「排骨蛋炒飯」、「紅油炒手」、「酸辣湯」以及「絲瓜小籠包」。他也透露美味升級的吃法，將炒手的醬汁淋在蛋炒飯上一起吃，味道瞬間昇華，變得又香又辣、超有層次感。