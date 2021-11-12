Gobert and Myles Turner got into it 😳 pic.twitter.com/M9Rkb6IwYz — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2021

溜馬中鋒透納12日在比賽尾聲跟爵士中鋒戈貝爾上演全武行，兩人直接纏抱在一起，結果同遭驅逐出場命運，就連上前「喊聲」兼「勸架」的米契爾、英格利斯兩名爵士球員也被趕出去，等同一口氣4人被驅逐，爵士最後以100比111不敵溜馬。

雙方打到最後4分01秒，透納賞了戈貝爾一記火鍋，倒地時卻被戈貝爾故意拉住球褲，引發透納相當不滿，直接上前撞了戈貝爾，兩人頓時纏抱在一起，英格利斯與米契爾等爵士球員也衝上前理論，場面頓時相當混亂，裁判也重看影片。

裁判判決透納、戈貝爾、英格利斯與米契爾都被驅逐出場，等同透納一個人換了爵士3名球員出場，爵士總教練史奈特當然相當不滿，不斷跟裁判咆哮抗議，接下來雙方火氣仍很大，爵士替補中鋒懷塞德也因故意抓住對手被吹技術犯規。

溜馬贏球功臣是主控布羅格登，他拿全場最高30分，外加9籃板、4助攻，麥克康納21分，基蘭馬丁也有14分，透納被驅逐前貢獻13分、9籃板；爵士以米契爾26分最高，戈貝爾19分、11籃板。4名被驅逐球員賽後還會被檢視當時動作，看看是否加重處分。