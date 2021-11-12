中汽協副秘書長陳士華近日接受大陸媒體訪問時表示，目前晶片供應短缺雖有所緩解，但個別晶片仍存在明顯短缺，加上第四季市場需求較旺，故預計短缺態勢仍將延續一段時間，可能將持續至2022年下半年。
談及大陸10月新能源汽車產銷再創新高時，陳士華稱，新能源汽車不斷刷新產銷紀錄的原因有多個方面。從全球來看，各個國家都在重視新能源汽車的發展，歐美等國家也推出很多促進新能源汽車發展的政策，故大家對發展電動汽車的意見是一致的，目前看是減少碳排放的可行之路。
陳士華表示，大陸新能源汽車發展有先發優勢，政府重視得早、企業行動得快，新能源汽車各企業仍在持續發力，全年產銷將有望超過300萬輛。
當被問到百度、小米等科技公司入局跨界造車是否還有機會時，陳士華直言，機會對每個企業都是公平的，汽車產業已經發展一百多年，關鍵看企業的競爭實力。從短期來看，留給新入局者的最佳窗口期不多了。
目前傳統車企推出的新能源汽車產品已經完成油改電的過渡，是完全依託新平台開發的新產品。小米、百度等後來者在幾年後才能推出量產車型上市，或已經失去先發優勢。
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