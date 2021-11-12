台南市長黃偉哲（左）關心阿茂伯房屋修繕狀況。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市區78歲低收入戶阿茂伯一家四口靠妻子在南科當作業員支撐家計，住家年久失修、屋頂漏水嚴重，屋內甚至常有蛇類出没，社會局運用社會善款協助修繕屋頂，南科管理局暨廠商以愛心捐款添購電冰箱、書桌及電腦等家電及設備，阿茂伯深表感動，一再感謝社會局及南科善心捐款人士善舉。

台南市政府與南科管理局暨園區廠商協力合作，共同為園區周邊善化、安定、新市等地弱勢家戶，進行居家環境及學習設備改善，目前已有13戶受益。市長黃偉哲表示，感謝南科管理局媒合園區內多家廠商，在本業發光發熱之餘，還能關懷到弱勢家庭，也期望這個善行義舉能夠一直延續。

社會局表示，台南市長期透過公私協力方式，運用民間捐款，幫助經濟弱勢家庭打造自立家園，自黃偉哲市長上任以來，社會局已補助71戶弱勢家戶、491萬餘元修繕居家住所；另幫助117戶弱勢家戶、272萬餘元購買熱水器、書桌椅、電腦等居家生活設備及學習用品，藉以改善弱勢家庭生活品質。

南科管理局表示，從2015年開始，管理局攜手南科扶輪社與台灣世界展望會共同推動「南科愛心月」活動，號召南科園區廠商愛心捐款，匯集眾人的愛心，幫助新市、善化、安定弱勢家庭，截至今年6月累計已募得1133萬餘元的善款，超過3190人次、838戶弱勢兒童與家庭受惠。

本屆南科愛心月繼續支持台南市社會局救助金專戶，只要填具指定捐款用途聲明書並加註相關文字，就能夠將愛心優先使用於「打造自立家園-台南市政府社會局辦理弱勢家庭居家及學習設備補助實施計畫」，改善南科周邊弱勢家庭基本生活與學習品質。

此外，愛心月活動也持續與台灣世界展望會、天主教蘆葦啟智中心合作，使專案補助項目擴及醫療急難、兒童早期療育補助，購買家具、家電、學習設備等，進而提升弱勢家庭基本生活與學習品質，希望讓愛從南科出發，照顧園區周邊更多的孩童家庭。