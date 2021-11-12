在晶片雙雄走高帶領下，12日韓股上揚。目前KOSPI在2966.64點，漲41.69點或1.43%。同時，韓元走升，公債殖利率也上揚。

Bookook證券認為，中國大陸雙11購物節銷售不錯，市場信心大振。另外，中美視頻峰會也可以期待。

三星電子漲1.14%，SK海力士漲0.93%，LG化學漲1.72%，Naver也漲1.11%。

韓國起亞將從2035年開始，歐洲市場只販售電動車(EV)。到了2040年，這家韓國第2大車商，也會在全球主要各地只賣EV，藉此希望傳統燃油車輛能慢慢退場。12日，起亞股價漲3.3%，母公司現代汽車也漲1.7%。

美元兌韓元匯價在1178價附近，韓元升0.24%。2021年至目前，韓元兌美元已貶7.8%。

韓國3年期公債殖利率漲3.9基本點至1.951%，而10年期的也漲2.4個基本點至2.364%。