Spotify大力推動在其平台增加有聲書籍，周四宣布收購美國音頻技術公司Findaway，試圖再創造和複製播客(podcasts)的成功。

Findaway與亞馬遜的Audible、蘋果的iBooks、谷歌和Storytel等有聲圖書出版商建立合作關係，提供全球音頻圖書目錄。Findaway還擁有Voices，幫助作者自己出版發表。

預計該交易在第四季完成，但Spotify沒有揭露交易內容。

Spotify正試圖遵循播客的成功模式。該公司在2018年進軍播客市場，透過一系列收購而擴大了規模，分析師預計，到今年底，Spotify將超越蘋果，成為擁有300多萬個播客的最大播客提供商。

Spotify已經與瑞典同鄉的音頻書籍串流媒體集團Storytel合作，允許訂戶收聽有聲書籍。

執行長Soederstroem表示，從一項調查得知，我們有許多收聽犯罪型態故事的播客用戶，公司還會繼續購買關於犯罪故事的有聲書籍。這對出版商來說是巨大潛力，因為Spotify有一個廣泛的用戶群，是有聲圖書很好的目標。

據研究公司Omdia數據，到2026年，全球有聲圖書市場將從2020年的40億美元增加到2026年的93億美元。此外無線藍牙耳機的風行，也推進音頻市場的成長。