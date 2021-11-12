面對我國外交部長吳釗燮訪歐，歐洲議會罕見地通過加強與台灣關係決議，並派正式代表團訪問台；中國人民大學國際關係專家時殷弘悲觀地預測，台灣是北京的核心利益，而大陸與歐洲關係緊張的根源恰好是台灣，加上短期內台灣與歐洲的蜜月期似乎不會落幕，恐讓北京與歐盟的關係很難迅速地回溫。這不僅衝擊大陸主權主張，更可能讓北京在歐洲的市場萎縮。

據《紐約時報》10日報導，台灣外交部長吳釗燮2週前走訪歐洲，於布魯塞爾與歐盟議員展開史無前例的非正式會晤。隨後，歐洲會議以壓倒性多數票通過加強與台灣關係的決議。通過決議並將台灣形容為「印太地區的夥伴與民主盟友」，成為歐洲罕見地向北京傳遞政治訊號。

緊接其後則是歐洲議會於11月初派出有史以來，首個正式代表團訪問台灣，引發北京烈怒。甚至，歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼更向總統蔡英文表示，「歐洲與妳站在一起」。

※北京的憂心：歐洲市場恐萎縮

報導指出，對於台歐進入前所未見的蜜月期，北京一定會抗議並矢言報復，召立陶宛大使便是一例。大陸更擔心，自己進入歐洲市場的機會將隨之萎縮，歐盟也會更抱緊美國。

為扭轉此一劣勢，習近平10月份與歐洲理事會主席，也是現任比利時總理的米歇爾（Charles Michel）通話。這是雙方自2021年5月投資協議破局後的首次會談。談話結束後，米歇爾宣布雙方將於近日舉辦虛擬峰會。

對此，中國人民大學國際關係專家時殷弘認為，歐盟與北京的關係很難迅速改善。畢竟，北京不會在台灣與新疆等核心利益上讓步，而這些恰好是造成緊張的死結。「北京不願看到，也不會開心歐洲對台灣的支持；但短期內似乎很難避免這一切」。

紐時認為，大陸更擔心，自己進入歐洲市場的機會將隨之萎縮，歐盟也會更抱緊美國。圖為開往塞爾維亞貝爾格萊德的中歐班列（圖/新華社）

※美國讓歐洲左右為難

事實上，美國介入台海更讓歐洲尷尬不已。面臨華府高分貝阻止北京武力犯台，歐洲既不願而又無力介入印度太平洋區的軍事活動。對於美、英、澳締結AUKUS戰略聯盟，澳洲捨棄與法國的潛艦合約，轉而擁抱美國核動力潛艦(英國則扮演援助角色)，不但引起法國的怒火，布魯塞爾也同感憤慨。

除了法國在印太區擁有150萬公民，更有8000名士兵常駐於斯；其他歐洲國家則不像美國一樣，在印太區擁有或打算持續派駐軍隊。論及英國與德國的態度更是矛盾。相較於英國航艦9月份穿越台灣海峽，德國軍艦前來卻在北京警告後刻意避開台灣海峽。

※法德新政府重塑三方關係

但無論如何，相較於中國大陸能提供的龐大經濟利益，歐洲對台灣的「關愛」勢必少數。更進一步來說，歐洲無意放棄長期以來操作的一個中國原則。更具體的說，目前歐洲對台灣的支持多半只限於口頭。

若考量到梅克爾政府即將下台，以及法國即將進入2022年總統大選，兩國新政府的兩岸政策勢必重塑歐洲、台灣與北京的關係。