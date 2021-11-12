越南網紅「Lebong」宣安（Le Xuan Anh）因甜美臉蛋和火辣身材爆紅，IG擁有123萬粉絲追蹤，過去她曾經是肉肉的小胖妹，卻靠著驚人毅力狂減13公斤，成為不少人的崇拜對象，宣安也時常在IG曬出辣照，豪不吝嗇秀出好身材，日前她曬出泳裝照，讓粉絲們大飽眼福。

宣安在大學時期常藉由暴飲暴食來發洩情緒，導致他的體重一路飆升到63公斤，整個身材大走山，讓她都覺得「自己肥得像1顆球」，終於下定決心減肥，靠著運動健身瘦到剩不到50公斤，搖身一變成為陽光的辣模，也因此累積了不少死忠粉絲。

宣安時常在IG曬出性感照，每每都會引起熱議，日前她曬出一張身穿全黑比基尼的辣照，只見她仰坐在溪邊的大石頭上，露出健美S曲線和一雙大長腿，滿的上圍和螞蟻腰形成強烈對比，另一張她在瀑布旁秀出側面，由下而上的邪惡視角更是讓她的渾圓美尻盡收眼底。

宣安也在文內喊話：「最好別去討厭別人，節省精力來愛自己」，引來5.7萬人按讚，許多網友都忍不住直呼：「美好的畫面，今天夠本了」、「美到炸」，事實上，宣安就算瘦身成功也不停止健身，同時嘗試百變穿搭，靠著努力在網路打出自己的一片天，精神十分令人敬佩。