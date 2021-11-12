清水民眾重新po文表示企圖入侵者是自己的哥哥。（摘自臉書社團「清水小鎮」）

台中市一位清水市民昨天深夜在臉書社群貼文說，民享五街發生小偷企圖入侵民宅事件，小偷疑用電子儀器搜尋相同頻率電鐵門要入侵，幸好保全密碼不易猜中，致無法成功，並附上監視器截圖畫面。不過，貼文者今天上午自行下架，原來畫面中的「入侵」者是親哥哥，烏龍一場引虛驚，網友則留言「大義滅親！」

該網友昨天深夜在臉書社群「清水小鎮」貼文表示，「11月11日 晚上8點17分，在清水區民享五街一處民宅發生的小偷入侵事件。小偷疑似用電子儀器隨機搜尋相同頻率的電鐵門打開入侵，幸好保全密碼不易猜中，以致無法入侵成功。」

從附上的監視器截圖畫面看見，一名頭戴安全帽的男子走入大門進入開放式車庫，近距離站在鐵門前探頭以及站在一台機車旁邊。貼文者因此呼籲小鎮朋友多加注意門窗及保全設施，加強避免宵小有機可乘。

不過，今天上午貼文者突然將文章撤下，改貼另一篇文章如下，原來「入侵」者是親哥哥。

「致小鎮的朋友：抱歉讓大家擔心害怕了！昨天晚上那驚悚的小偷入侵事件，今天早上竟然發現是我自己的哥哥！因為忘記密碼，門又沒關好，也沒通知我。害我以為真的有小偷意圖入侵未遂！驚擾到各位請見諒 ！」

有網友留言說「這樣算大義滅親嗎」、「自己親哥的身影…認不出來」、「很搞笑的烏龍」、「哥哥包成這樣又戴安全帽，很難認出來吧」。