民進黨立委、台北市議員今召開記者會指，接獲民眾陳情，國內知名的美體美容公司「媚登峰」，疫情解除三級警戒一週後，突然在官網上發出「致長期卡會員的一封信」，片面更改契約內容，讓許多投入數十萬乃至於數百萬的長期會員措手不及。他們要求媚登峰全面退費，中央與業者所在地的台北市政府，拿出魄力要求媚登峰公司與受害民眾集體協商。

民進黨立委陳素月、林楚茵與台北市議員許淑華今聯合記者會中，消基會秘書長徐則鈺表示，媚登峰消費糾紛已接獲許多民眾的投訴，本月也將研擬出專案處理方式，協助受害民眾。行政院消保處楊嵐雅消保官也說，先前已發文衛福部食藥署以及台北市政府協處，希望盡力協助受害民眾，維護消費者權益。

媚登峰受害者數十人於記者會後，也將轉赴媚登峰總公司抗議。

記者會中，台中L小姐現身說法，94年11月15日她在媚登峰只買單堂課程3萬元，2星期後，媚登峰鼓吹她，換6年卡32萬4800元；21天後又鼓吹她將6年卡加價 20萬換成「終身卡」，後在鼓吹下，前後買3張終身卡 共113萬2000元。號稱「一次繳清，終身享用」；購買時，她有要求要契約書，所以在契約書上註明「終身、不限次數」及課程內容，蓋了公司章並開發票給我，當作憑證。有白紙黑字的買賣契約書，但向媚登峰要求履行契約的義務，卻完全不理會。

陳素月說，今年10月陸續接獲許多彰化鄉親反映，直言媚登峰片面變更會員權益，導致她以多年積蓄購買的會員卡，霎時之間成為一張廢紙，這些受害會員損失的金額都在數十萬到數百萬間，涉嫌詐欺跟變相吸金。

林楚茵說，媚登峰多年來屢次發生消費糾紛，此次又以疫情為由，與終身會員要求額外收費，實在是欺人太甚，也代表過去雖有多次紛爭，主管機關卻無發揮實質管束效力，使得業者食髓知味，屢屢無視消費者權益。

許淑華說，北市消保官收到31件關於媚登峰申訴案件，卻沒有一件調解成功，顯現業者態度強硬完全不退讓，在消保官沒有強制執行的權力下，只會讓業者繼續裝傻。