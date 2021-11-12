金馬影后馬思純今年3月傳出與有約炮黑歷史的大陸樂團「盤尼西林」主唱張哲軒交往，因而被網友酸「從垃圾堆選男友」，近期馬思純露面時穿著寬鬆衣服，顯示臃腫的身材而被爆「帶球嫁」約炮男友，引起外界議論，經過多日也未出面回應，只靠好友幫忙澄清，而馬思純10日終於露面曬出運動照，來表達她目前狀況。

33歲大陸女星馬思純5年前，以電影《七月與安生》榮獲第53屆金馬獎影后，近日傳出因懷孕與私生活開放的樂團「盤尼西林」主唱張哲軒秘婚，引網熱議，也讓好友倫思博7日在微博幫忙澄清「她在調整更好的身體，學習更多的文化、心靈的新知識，我從一個焦躁，很容易對人產生敵意的心態，被她影響成平靜和更多善意的人，我們都在收穫著。」

馬思純近日在機場被拍到身材臃腫。（圖/微博）

馬思純昨10日曬出運動健身照。（圖/馬思純微博）

經過多日的紛擾，馬思純10日在微博曬出自己在跑步機上的照片，並寫道：「就我一個人那麼愛健身嗎？」，從照片中，她身穿黑衣黑褲，頂著一頭短髮，吐出舌頭對鏡自拍，在身形上雖略帶臃腫但仍不失好氣色，而全身照一出也間接否認了懷孕傳聞。

由於馬思純之前都未回應傳聞，讓粉絲在社群留言「失蹤人口終於營業了」、「姊姊要開心」、「健身房剛出來就看到馬老師」、「馬思純營業了」、「我有生之年還能看到你營業，我自己都不敢相信自己的眼睛」、「你不是一個人！！！你怕是仙女吧！」