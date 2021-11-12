衛福部長陳時中日前自曝有多年抽菸習慣，坦言「想戒很久」，國民健康署長吳昭軍今天被問及是否會協助部長戒菸，他表示目前國內提供3000多家戒菸服務機構，「如果他願意我們就會協助」。

吳昭軍表示，國內每年有近5000人因慢性阻塞性肺病（COPD）死亡，而9成以上患者都有吸菸習慣；被問到是否會協助陳時中部長戒菸，他表示國內提供3000多家戒菸服務機構，當然可以借助一些心理諮商或藥物幫忙，「他願意的話我們就會協助」，至於是否有考慮請部長擔任戒菸大使，他表示要問部長意見，更笑說「戒菸單位也不一定要邀請他啊！」

國健署及胸腔科醫師今天齊聲呼籲「戒菸保肺護健康」，尤其40歲以上男性為慢性肺阻塞好發族群。台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心醫師古世基分享，一名66歲退休經理過去應酬多，每天抽2包菸，且菸齡長達20年，退休後本以為可以好好享受人生，卻被突如其來的咳、痰、喘症狀打亂計畫，經診斷為慢性肺阻塞，目前持續接受藥物及運動等整合治療中。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今天發表2021年咳痰喘現況調查，近6成受訪者曾出現持續3周的咳痰喘症狀，其中近5成未尋求醫療資源。為何有咳痰喘症狀卻不就醫？多數受訪者認為症狀不影響日常生活，也有不少人認為「年紀大了很正常」，甚至自覺「抽菸本來就會有這些症狀」，卻忽略了背後潛藏疾病。

一般人可能很難想像肺阻塞病人的呼吸狀況，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴建形容，就像是身處在汽機車廢氣之中，喘不過氣的感覺。古世基也提到，疫情期間大家戴口罩出門，肺阻塞患者因肺功能較差，戴口罩時更容易出現頭暈、頭痛症狀；該調查也發現，曾出現3周以上咳痰喘症狀者當中，高達9成戴口罩時曾感到無法呼吸。

王鶴建提醒，當出現咳、痰、喘症狀持續3周以上，且自我檢測1分鐘登階無法達80個階梯（約4層樓），可能就是潛藏的肺阻塞病人，建議就醫進一步安排肺功能檢查。吳昭軍署長也提醒民眾盡速戒菸，及早保護肺部健康。