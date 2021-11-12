中共中央於今天（12日）10時舉行新聞發布會，詳細介紹中共史上第三份歷史決議。中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉表示，第三份歷史決議共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：主要總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗、突出中國特色社會主義新時代這個重點。

在中共的百年歷程中，黨內的規範性文件體系以「決議」命名的文件很少，只有1945年中共六屆七中全會制定了《關於若干歷史問題的決議》，1981年中共十一屆六中全會制定了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。

王曉暉表示，兩個歷史決議產生的歷史條件、時代背景、所要解決的問題有所不同，但都是在重大歷史關頭作出的，都對推動黨和人民事業發展發揮了重要作用。

王曉暉表示，現在距離第一個歷史決議制定已經過去76年，距離第二個歷史決議制定也過去了40年。站在中共建黨百年的新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對中共百年奮鬥歷程，特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件。

王曉暉表示，六中全會通過的《決議》共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：第一個特點是，與前兩個歷史決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。

王曉暉表示，從建黨到改革開放之初，黨的歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的。改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。

王曉暉表示，《決議》把著力點放在總結中共的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。二是重點總結新時代中共和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革和積累的新鮮經驗。

王曉暉表示，第二個特點是，中共十一屆三中全會召開20周年、30周年、40周年也都作過了系統總結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，用較大篇幅總結中共十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進一步堅定信心、聚焦中共正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代。